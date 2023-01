Hausses des taux: ça suffit!

Dans une semaine, la Banque du Canada doit faire sa première annonce de l’année en matière de taux directeur. Une nouvelle hausse des taux d’intérêt serait de trop. De partout, les signaux se multiplient pour démontrer que les hausses de l’an dernier commencent à avoir un effet majeur sur l’économie.

La Banque du Canada a connu une bien mauvaise année 2022. Sa principale défense, c’est qu’elle n’a pas fait pire que les autres banques centrales comparables, aux États-Unis ou en Europe.

Fin 2021, début 2022, la Banque du Canada a très mal évalué les premiers signaux de l’inflation. Lorsque l’inflation a commencé à augmenter, on jugeait le phénomène anecdotique et temporaire. Pendant quelques mois, la Banque n’a rien fait.

Puis lorsqu’au printemps ils ont constaté que l’inflation était solidement installée, les dirigeants de la Banque du Canada ont dû agir en mode rattrapage, même en mode panique. C’est alors que nous avons assisté à une série de hausses drastiques des taux d’intérêt, surtout durant la deuxième moitié de l’année.

Cette façon d’agir est bien malsaine. En économie, une institution dont les décisions affectent autant les consommateurs et les entreprises devrait bouger de manière prévisible et graduelle. Elle devrait tout faire pour permettre aux acteurs économiques de voir venir les changements et de s’y adapter.

Piégés

C’est exactement le contraire qui est survenu en 2022. En quelques mois à peine, consommateurs et entreprises ont été piégés par l’augmentation brusque du coût des emprunts. De mois en mois, des hausses de taux à coups de demi-points et même de trois quarts de point ont radicalement transformé le coût du crédit.

Un jeune couple qui a signé une hypothèque à taux variable en février pour acquérir une propriété se retrouve avec des centaines de dollars de plus en versements mensuels. Une entreprise qui a emprunté en début d’année pour moderniser ses équipements se rend compte que tous ses calculs de l’époque ne tiennent plus. Elle s’est peut-être fragilisée.

La Banque du Canada n’avait pas d’autre choix que de faire quelque chose pour l’inflation. Mais en retardant sa première réaction, elle s’est placée dans l’obligation de bouger de façon très, voire trop brusque.

Mesurer les effets

Depuis quelques semaines, nous voyons l’inflation ralentir. Pas autant qu’espéré, mais quand même. Nous assistons aussi à une baisse radicale du nombre de transactions dans l’immobilier. Les PDG de grandes entreprises, tout comme les ministres des Finances se préparent au scénario probable d’une récession.

La Banque du Canada doit prendre un pas de recul. Ses hausses de taux n’ont pas un effet instantané. Les hausses de la fin 2022 continuent d’agir comme frein maintenant. La Banque doit donc mettre sur pause sa séquence d’augmentation des taux.

Elle doit éviter que les ménages et les entreprises ne déposent leurs clés. La Banque du Canada doit garder le cap sur une réduction de l’inflation, mais elle doit prendre en compte le caractère brutal de son approche récente.