Il faut parfois lâcher prise

Je ne sais pas à quel saint me vouer. Comme je te lis chaque matin et que je trouve tes réponses pertinentes, je me risque à t’écrire. Pour que tu comprennes mon histoire, je dois remonter en 2013, quand j’ai fait la connaissance d’une jeune femme qui travaillait dans un restaurant près de chez moi. Elle me plaisait au point de penser qu’il pourrait y avoir quelque chose entre nous, malgré nos 30 ans de différence d’âge.

Puis un beau jour, elle a disparu du restaurant, et ça m’a causé un grand stress. D’autant plus grand qu’elle ne m’avait pas averti de son départ. Et en 2016, je l’ai retrouvée comme serveuse dans un autre restaurant de mon quartier. Elle m’a alors expliqué qu’elle avait préféré éviter de me dire où elle allait pour ne pas que je pense qu’elle me fuyait.

Sans avoir jamais mis de pression sur elle, c’est certain que je lui avais fait sentir qu’elle m’intéressait. Et de la retrouver là m’a donné envie de lui dire que je l’aimais. Avec pour conséquence que le gérant de la place, après quelques visites insistantes de ma part, m’a bloqué l’entrée du restaurant.

Pendant les années qui ont suivi, il a fallu que je me fasse soigner pour ne pas mourir de peine. Au fil des ans, je m’en suis remis et mes problèmes d’anxiété généralisée se sont atténués. Sans me sentir parfaitement bien, je pourrais dire que ça allait correct.

À la fin de l’été dernier, une nouvelle apprise par hasard m’a considérablement affecté. Imaginez-vous que cette jeune femme que j’ai toujours beaucoup aimée et que j’aime encore, s’est mariée et a même eu un enfant. Ça m’a mis KO !

Je suis retourné chercher de l’aide, et devant mon état, un préposé m’a demandé si l’idée de me suicider m’était passée par la tête. Même si j’allais très mal, j’ai dit non. Mon médecin a alors changé mon ordonnance de médicament pour l’anxiété tellement il craignait pour moi.

Je me remets difficilement de cette aventure, car j’ai régulièrement des flashs de cette fille. Pour vous rassurer, je ne suis pas alcoolique, et l’ex-SDF que j’étais travaille et vit en appart aujourd’hui. Mais comme on m’a prévenu de cesser de penser à elle puisqu’il n’y a aucun espoir pour moi, c’est dur à vivre.

Ma question : comment est-ce que je peux faire pour me sortir cette fille-là de la tête ? Je comprends qu’un gars de 66 ans n’a rien à faire avec une femme de 30 ans, mais elle m’obsède quand même.

Gars triste

L’important est de continuer à prendre régulièrement votre médication, de maintenir la meilleure hygiène de vie possible et de vous trouver un loisir pour vous changer les idées. Plus vous porterez vos intérêts ailleurs que sur cette personne, plus grandes seront vos chances de l’oublier.