LBJEQ : un visage familier dirigera les Diamants

Les Diamants de Québec seront dorénavant dirigés par Raphaël Prémont, que les amateurs connaissent bien.

• À lire aussi: Parcours chez les Padres de San Diego: le beau cadeau de Noël de Miguel Cienfuegos

Le jeune homme de 26 ans a évolué comme receveur avec la formation de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) pendant un peu plus de deux saisons, y remportant notamment le championnat des séries éliminatoires en 2019. Il était également l’un des adjoints de l’entraîneur-chef Karl Gélinas l’an dernier.

Quand celui-ci a décidé de délaisser ses fonctions avec les Diamants pour rejoindre à temps plein l’Académie de baseball du Canada, le directeur général Dominik Walsh savait qui il voulait pour le remplacer.

«C’était la suite logique des choses», a déclaré le DG mercredi, en entrevue téléphonique.

«Nous savions que Karl allait éventuellement partir. Ça fait environ un an que nous préparions la succession. Nous savions que Raph était le candidat désigné, même si nous ne savions pas quand la transition allait se faire.»

«Raph coche tous nos critères!»

Depuis plusieurs années, Prémont travaille à temps plein dans le baseball. Il œuvrait jusqu’à tout récemment comme entraîneur-chef de la formation D2 des Canonniers de Québec dans le U17 AAA. Il détient aussi un baccalauréat en intervention sportive.

«Il est un peu jeune et il aura de l’expérience à prendre, mais je suis persuadé qu’il va faire le boulot à merveille», a souligné Walsh.

Un équilibre

Justement, comment le nouveau venu voit-il le défi de devoir diriger des athlètes qui ont seulement quelques années de moins que lui?

«C’est quelque chose qui ne me stresse pas du tout, a indiqué Prémont. L’un des défis d’un entraîneur, c’est de bien naviguer et être proche de ses joueurs, et de tout de même être capable de faire de la discipline.»

«Je crois que l’âge que j’ai et l’expérience que j’ai amassée me permettront d’identifier les moments où je vais pouvoir être plus jovial avec mes joueurs et les moments où je dois serrer la vis. C’est une question d’équilibre et c’est un défi qui m’excite.»

L’humain en premier

Bien au fait des manières de faire chez les Diamants, Prémont veut que les jeunes qu’il aura sous sa gouverne obtiennent la même expérience qu’il a vécue quand il était dans leurs souliers.

«J’ai tellement aimé mon passage comme joueur chez les Diamants. Il y avait une culture gagnante et tout le monde s’entraidait pour pousser dans la même direction. Comme entraîneur, je veux continuer ça.»

Pour ce faire, Prémont compte miser sur l’aspect humain.

«L’objectif principal d’un entraîneur, c’est de permettre à chaque individu de devenir un meilleur joueur de baseball, mais c’est très important de ne pas oublier le côté humain, a-t-il affirmé. Je veux aussi façonner les personnes de demain, en sortant le meilleur de chacun d’eux.»