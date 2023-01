L'université est un safe space

Ainsi, la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur s’élève contre la censure qui gangrène de plus en plus nos universités et les milieux scolaires en général. Cela prend du courage que d’oser rappeler les dirigeants des universités à l’ordre.

Il est vrai que les campus sont des lieux de débat, d’échange et parfois même de confrontation. Et il est important que cela demeure ainsi. L’aseptisation du discours et l’inquisition qui attend ceux et celles qui ne tiennent pas les propos jugés acceptables aujourd’hui sont des dangers qui guettent notre société de demain.

Le révisionnisme de notre histoire, incarné notamment par le déboulonnement de statues comme celle de McGill, est moins inoffensif qu’on ne le croit. Il faut que l’on se dresse devant ces gourous de la pensée, qui excluent, excommunient et accusent au nom de l’ouverture, la diversité et l’inclusion.

Débattez !

Pour parler leur langage, il faut rappeler haut et fort que les universités sont un safe space, un endroit où on peut tout aborder, tout discuter sans se faire stigmatiser comme colonialiste, raciste, misogyne et transphobe. C’est l’endroit par excellence pour apprendre à débattre avec des arguments et des faits plutôt qu’animés par des biais, soient-ils conscients ou inconscients.

Il ne faut pas que les étudiants, les chargés de cours, les professeurs et les recteurs arrivent sur un lieu du savoir avec la peur au ventre. La peur de dire la mauvaise chose, au mauvais endroit, auprès des mauvaises personnes. La peur de se faire accuser, juger et annuler en deux temps trois mouvements. La peur de devenir aux yeux de la communauté universitaire comme une persona non grata, un élément toxique qu’il faut fuir.

La ministre Déry semble faire de la liberté universitaire une priorité. Nous devrions, comme société civile, suivre son exemple et nous dresser devant les prophètes du politiquement correct. Il n’est peut-être pas trop tard, mais saurons-nous avoir ce courage ?