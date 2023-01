Patinage de vitesse: Laurent Dubreuil reçoit le titre de Citoyen d’honneur

Laurent Dubreuil a reçu, ce mercredi, le titre de Citoyen d’honneur de la Ville de Lévis pour l’année 2022, un hommage qui l’a touché droit au cœur.

Né à Saint-Étienne et résident de Saint-Nicolas et de Saint-Romuald au fil des ans, trois villes qui ont fusionnées avec Lévis en 2002, Dubreuil est attaché à sa ville.

« Je n’ai jamais habité ailleurs qu’à Lévis, a-t-il indiqué. Je suis fier de ma région (Québec), mais je suis aussi fier de ma ville. C’est toujours le fun quand tes accomplissements sont reconnus dans ta ville et

ta région. »

« C’est le plus gros honneur que la Ville peut décerner, a poursuivi le médaillé d’argent au 1000 m des Jeux olympiques de Beijing. Ça me fait chaud au cœur et je suis doublement fier si cet honneur peut inspirer les jeunes et les moins jeunes. Oui je veux connaître du succès pour moi, mais ça serait un peu inutile si mes résultats ne servaient qu’à moi. »

Le titre de Citoyen d’honneur a été initié en 2016. Le hockeyeur André Lacroix (2019) est le seul autre sportif à avoir reçu cet honneur.

Créer du positif

Dubreuil est également reconnaissant du rôle que la Ville de Lévis a joué à ses débuts et l’importance qu’elle accorde aux athlètes.

« Au moment des fusions, Lévis a construit une glace de dimension olympique au Centre Bruno-Verret. Ça m’a beaucoup aidé quand j’avais 12, 13 et 14 ans en courte piste. Lévis fait beaucoup pour ses athlètes et ce sont des initiatives dont je suis fier. »

« Au final, il y a des choses bien plus importantes que le sport, a ajouté Dubreuil, mais le sport peut devenir très important quand tu peux créer du positif autour de toi. J’aime m’impliquer dans des causes qui me tiennent à cœur. Ça me permet d’avoir un impact dans ma communauté. Je ne veux pas qu’on se souvienne de moi comme étant seulement un patineur. Le patin, c’est ce que je fais et non ce que je suis. »

Retour à l’entraînement

Après une pause nécessaire pendant la période des Fêtes, Dubreuil a sauté sur la glace à deux reprises depuis son retour.

« J’avais le rhume lors de la dernière Coupe du monde à Calgary et les symptômes ont frappé plus que lorsque j’ai eu la COVID-19 l’an dernier. J’avais besoin de repos. »

Dubreuil a reçu un cadeau de Noël non désiré. Après sa fille, son fils et son épouse, il a contracté la COVID-19 une deuxième fois au début janvier.

« Les symptômes ont été très mineurs. Tant qu’à attraper le virus, c’était un excellent moment pour le faire. »

La forme est bonne à l’aube de la dernière étape de la saison.

« J’ai réussi mon tour le plus rapide à Québec il y a deux jours, ma seule inquiétude

est que je suis ennuyé par une blessure à une côte qui m’empêche de pratiquer mes départs. Tout devrait être rentré dans l’ordre pour la dernière étape. »