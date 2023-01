Patrick Huard rit, mais rions-nous?

Patrick Huard rit à gorge déployée à LOL, Roseline Filion se tord de rire à Tout un matin, mais vous, est-ce que vous riez?

Je ne reviendrai pas sur LOL: Qui rira le dernier?, cette nouvelle série d’émissions comiques d’Amazon Prime, dont ma collègue Sophie Durocher a dit dans l’édition de mercredi beaucoup moins de mal que j’en aurais écrit moi-même. LOL est le parfait exemple de plusieurs émissions durant lesquelles les participants ont un fun noir (même sans rire comme dans LOL!), mais qui nous laissent de marbre ou presque. Comme si nous n’étions pas le public cible!

Le Bye bye, que des millions de Québécois continuent de regarder année après année, me semble beaucoup plus drôle pour ceux qui le font que pour le public lui-même. Il suffit pour s’en convaincre d’en regarder les coulisses. Comédiens et comédiennes s’y bidonnent 10 fois plus que nous le faisons lors de la diffusion. N’y aurait-il pas un certain risque à présenter ces coulisses, ces bévues et maladresses des comédiens, alors qu'elles sont souvent plus drôles que le sketch lui-même?

Les nombreux moyens et effets que permet désormais la télévision numérique – les possibilités iront en s’accentuant – rendent les concepteurs paresseux. C’est plus facile de présenter les acteurs avec des costumes qui changent de couleur toutes les deux secondes comme dans l’ouverture du dernier Bye bye que de concevoir un sketch qui nous fera mourir de rire.

LA REVUE DU RIDEAU VERT

Il faut entendre les commentaires de ceux qui assistent aux traditionnelles revues de l’année du Théâtre du Rideau Vert pour constater à quel point le public s’ennuie de la belle époque où le Bye bye reposait entièrement sur les costumes, les perruques, le maquillage et l’humour des sketchs. La personnification de Guillaume Lemay-Thivierge par Guylaine Tremblay ne reste-t-elle pas l’un des moments forts du dernier Bye bye? Elle nous a rappelé l’ineffable Michel Chartrand qu’incarnait si bien Dominique Michel.

Il m’arrive souvent de regarder des reprises de Moi... et l’autre ou de La petite vie. Il n’y a ni effets spéciaux, ni prouesses techniques, ni pipi-caca, mais c’est drôle. Très drôle, même. Samedi soir dernier, je suis allé au Théâtre Maisonneuve, de la Place des Arts. La salle était pleine. Sans avoir recours au pipi-caca, aux pets et aux grosses blagues de graine, Pierre Huet et Louis Saïa ont ressuscité les personnages de Marcel Gamache pour le plus grand plaisir des 1400 spectateurs présents. J’ai ri de bon cœur.

ON SE FICHE DES AUDITEURS

C’est bien connu, le rire est communicatif, mais encore faut-il savoir de quoi on rit. Encore faut-il entendre les blagues!

C’est devenu courant d’entendre les participants aux émissions de radio rire à gorge déployée sans qu’on sache pourquoi. Comme si on se fichait des auditeurs. À Tout un matin, à Radio-Canada, on termine plusieurs émissions en invitant un ou une humoriste. Elle doit être irrésistiblement drôle, car les rires fusent sans arrêt en studio, l’ex-plongeuse devenue chroniqueuse de sport Roseline Filion les enterrant tous. Le problème, c’est que ces rires sonores nous font perdre presque tous les bons mots de l’humoriste. C’est la même chose à l’émission matinale de Paul Arcand au 98,5. Même chose aussi à celle de Franco Nuovo, le week-end. Hé, les amis, nous sommes à l’écoute! En principe, c’est pour nous que vous faites ces émissions, alors on voudrait bien comprendre ce qu’il se dit, car nous aussi on aime rire.