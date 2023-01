Place aux femmes en humour: «Il était temps que ça change» – Maude Landry

En ce début d’année, c’est au féminin que se décline l’humour sur les scènes du Québec. Pendant que Mariana Mazza, Lise Dion, Christine Morency, Cathy Gauthier, Mélanie Ghanimé et autres Virginie Fortin continuent de sillonner la province avec leurs spectacles, Maude Landry et Eve Côté s’apprêtent à dévoiler leurs premiers efforts solos respectifs, L’involution et Côté Eve.

Un simple coup d’œil à la programmation des salles de spectacles permet de faire un constat aussi évident que réjouissant : les humoristes féminines sont plus présentes sur nos scènes qu’elles ne l’ont jamais été. Du même coup, elle est révolue l’époque où les soirées d’humour étaient systématiquement dominées par la gent masculine, et où l’industrie entière était un boys club (presque) hermétique.

Évidemment, Maude Landry et Eve Côté l’ont remarqué. Certains diront même qu’elles ont elles-mêmes été de grandes joueuses dans ce changement important et, avouons-le, franchement nécessaire.

«Ça ne fait pas longtemps qu’on voit autant de femmes en tournée ou dans les soirées d’humour. Il était temps que ça change. Et j’espère que ça va continuer ainsi parce qu’il y a tellement d’humoristes féminines brillantes et hilarantes», avance Maude Landry.

Le son de cloche est sensiblement le même chez Eve Côté. Selon elle, il s’agit d’un «privilège» de faire partie de cette nouvelle génération de femmes qui font leur marque dans l’industrie.

«J’ai vu plusieurs des shows de ces femmes-là. Et je peux vraiment dire qu’on a chacune notre proposition unique. On est toutes différentes, on a toutes notre manière propre à nous de voir la vie. Je trouve ça génial ! Ça n’enlève rien aux gars ; ils ont plein de shows sur le marché, et ce sont des shows de qualité. Mais – enfin ! – ce ne sont plus juste trois femmes qui font le tour du Québec avec leur spectacle», affirme-t-elle.

Changement de culture

Ce «enfin!», il doit avoir été lancé – ou soupiré, c’est selon – à différentes reprises par Eve Côté et ses consœurs au cours des dernières années. Car l’humoriste remarque qu’un important «ménage» a été fait depuis quelque temps.

Son point de départ? Le mouvement #metoo, dans la foulée duquel certaines têtes sont tombées. Et ces dénonciations ont ouvert la porte à une discussion ô combien importante, tant sur la place publique que dans les coulisses de l’industrie de l’humour.

Maude Landry a, évidemment, remarqué un «changement de culture» important depuis qu’elle a été nommée révélation de l’année au gala Les Olivier, en 2018.

Photo d'archives, Agence QMI

«Ça a vraiment brassé», atteste quant à elle Maude Landry.

«On avait besoin d’avoir cette conversation entre nous. Et beaucoup de gens se sont rendu compte qu’il y avait des choses à régler et d’autres à comprendre sur le respect, le consentement et les valeurs communes. Ça m’est arrivé dans le passé de me sentir comme un morceau de viande dans une loge, avant de monter sur scène. Et c’est le genre de chose qui affecte nos performances. On ne tolère plus ce genre de choses», poursuit-elle.

«C’est un beau milieu, quand même», opine pour sa part Eve Côté.

«Il a été sali dans les dernières années, mais on a du fun en tabarouette. Et maintenant qu’il n’y a plus de menace pour notre sécurité, ça va encourager les jeunes pousses, les nouveaux talents féminins à éclore. Ça ne peut que donner du vent à d’autres nouveaux artistes incroyables et c’est ce qu’on veut», raconte-t-elle.

Première aventure solo pour Eve Côté

Photo Courtoisie, Eva-Maude TC

De la technique policière à l’enseignement des mathématiques, Eve Côté a cumulé les détours avant de se poser sur les bancs de l’École nationale de l’humour.

«Je pense que je fuyais ce rêve-là», avance l’humoriste, en entretien avec Le Journal.

«Je viens d’une famille qui ne connaissait personne ayant évolué dans le domaine artistique. Alors dans ma tête, c’était un monde auquel je n’avais pas accès», poursuit-elle.

Mais une fois sa vocation trouvée, il n’a plus été question d’y déroger. Après avoir assuré les premières parties de Lise Dion, Eve Côté a fondé le duo Les Grandes Crues avec Marie-Lyne Joncas. Leur tournée Su’l gros vin a passé plusieurs années sur la route, cumulant un total de 325 représentations.

Maintenant qu’elle vole de ses propres ailes, la question se pose : Eve Côté sera-t-elle aussi crue, même en solo?

«On peut sortir la fille des Grandes Crues, mais on ne sort pas les Grandes Crues de la fille», laisse-t‐elle tomber en riant.

Un bémol s’impose toutefois. Car oui, son premier spectacle solo comprend son lot de gags bien salaces. Mais ce type d’humour n’est pas la ligne directrice ni le thème principal de Côté Eve.

L’humoriste entend en effet profiter de l’occasion pour présenter au public qui elle est, sans détour... ni chardonnay.

«Je veux raconter mon histoire, emmener les gens jusqu’en Gaspésie avec moi et leur montrer d’où je viens. Et ça se passe dans une forme différente du monologue classique. J’ai des décors, de l’ambiance... J’ai hâte de voir comment les gens vont recevoir ça», avance-t-elle.

Eve Côté présentera le spectacle Côté Eve, à l’Olympia de Montréal les 31 janvier et 1er février.

Maude Landry seule sur scène : «C'est difficile d'être un humain»

«J’ai toujours senti que j’étais différente», lance Maude Landry. Et elle entend bien le prouver avec L’involution, la première tournée de sa carrière où se mêleront l’humour absurde, le stand-up traditionnel et la chanson.

Certains sourcilleront en réalisant que L’involution est le premier spectacle solo de Maude Landry. Après tout, l’humoriste de 31 ans a été sacrée humoriste de l’année lors du gala Les Olivier de 2018.

La pandémie, toutefois, est venue retarder ce premier effort solo.

«Je devais le sortir avant. Mais tant mieux, dans un sens, parce que j’ai eu le temps de le peaufiner. Je sais qu’il est meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était avant», avance-t-elle.

Voilà qui est fort probable puisqu’elle avoue puiser à même ses propres angoisses et incertitudes – deux choses que la pandémie nous a fournies en quantité industrielle – pour tisser la toile de L’involution.

«C’est difficile d’être un humain! Les défis du quotidien, le simple fait d’être en vie... je trouve ça tellement complexe. Mais ce n’est pas lourd, promis! J’en parle avec beaucoup de détachement et d’absur-dité», assure-t-elle.

Car évidemment, Maude Landry enrobe tous ces propos de sa candeur et de sa dégaine usuelles pour continuer de frayer hors des différents sentiers battus par ses consœurs. Ces éléments si caractéristiques de son humour ont su résister plutôt que de s’estomper, pour rejoindre un public plus large.

«Les humoristes, c’est dans notre nature d’avoir besoin de validation. Alors c’est facile de se dénaturer pour plaire à un plus grand nombre de personnes. Mais il faut rester authentique. Parce que dans le fond, il n’y a rien de plus l’fun que d’être aimé pour qui on est vraiment», conclut-elle.