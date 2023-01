Plusieurs vols à Lévis: deux hommes arrêtés malgré le changement de plaque de leur véhicule

Deux trentenaires qui se sont crus rusés en installant une plaque d’immatriculation volée sur leur véhicule avant de procéder à plusieurs larcins à Lévis, mardi, ont été arrêtés dans la cour d’une école secondaire.

• À lire aussi: Vol de véhicules: la police de Québec met le grappin sur des suspects

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a d’abord été appelé vers 13h50 pour un vol de plus de 1000$ dans un commerce Canadian Tire de Charny. Sur place, des employés leur ont donné la description des deux individus, ainsi que le numéro de leur plaque d’immatriculation.

« C’est à ce moment-là qu’on s’est rendu compte qu’il s’agissait de la plaque volée d’un autre de nos dossiers qui avaient été ouverts plus tôt dans la journée », explique Véronique Blouin, porte-parole du SPVL.

Quelques minutes plus tard, le véhicule des deux suspects a été localisé dans le secteur de l’École secondaire Les Etchemins, lors d’un ratissage. Coincés dans le stationnement de l’établissement, les deux hommes ont ensuite pris la fuite à pied, avant d’être appréhendés.

« L’enquête tend à démontrer qu’ils auraient fait d’autres vols à Lévis avec le même modus operandi, en matinée », indique Mme Blouin.

Âgés de 36 et 37 ans, et originaires de Saint-Georges-de-Beauce, ils ont tous deux été arrêtés pour vol de moins de 5000$, recel et fuite, entre autres. Le plus jeune des deux suspects a des antécédents en semblable matière.

Personne n’a été blessé lors de l’intervention.