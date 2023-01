Retrouvailles pour Martine St-Clair

L’hiver 2023 en est un de retrouvailles avec son public pour Martine St-Clair. L’interprète de 60 ans commence vendredi une nouvelle tournée et lancera le mois prochain la version physique de son album live. « J’ai encore l’opportunité d’aller à la rencontre du public, dit-elle. C’est une gratitude immense. »

Parce qu’elle a beaucoup aimé retrouver temporairement son public il y a un an et demi, le temps de trois soirs pour enregistrer un album live, Martine St-Clair a décidé de remettre ça pour une tournée complète cet hiver.

Vendredi, l’interprète donnera le coup d’envoi à la tournée Les retrouvailles. Plus d’une vingtaine de dates sont au calendrier et d’autres représentations devraient s’ajouter.

« On a vraiment un beau mélange de styles et de chansons, dit la chanteuse à propos de ce nouveau tour de piste mis en scène par Robert Bellefeuille. On a fait un medley rythmé. On s’amuse, c’est vraiment le fun. »

Et la réponse du public face à cette nouvelle tournée ? « Je ne veux pas m’emballer, mais je sens que c’est positif. Il reste encore quelques billets, mais je vois sur les réseaux sociaux que les gens sont contents. Ils m’écrivent les chansons qu’ils veulent entendre. »

Retour en arrière

Après 40 ans de carrière, Martine St-Clair voit-elle ce spectacle comme une rétrospective ? « Ce n’est pas comme ça que je le sens, mais c’est sûr que ça l’est. C’est un voyage à travers quatre décennies. C’est évident qu’on retourne en arrière. Mais c’est aussi Martine qui se présente au public en 2023. C’est qui, cette femme-là qui a eu 60 ans [en juillet dernier] ? C’est la créatrice qui vient devant le public et qui parle de son art. »

« Ce spectacle est aussi une façon de dire merci aux auteurs-compositeurs qui m’ont servi des chansons, que ce soit Plamondon, Marc Lavoine ou Gino Vannelli, dit-elle. Des gens d’ici et d’ailleurs. Sans eux, je ne suis pas là. »

En plus de ses nombreux succès, Martine St-Clair livrera au public un tout nouveau morceau, Tot’Aime. Le titre a été écrit par Lucien Francoeur et composé par Gilbert Montagné durant la pandémie. C’est une toile peinte par Martine qui a inspiré la chanson.

Pour son prochain album studio, qu’elle espère sortir l’an prochain, l’interprète souhaite d’ailleurs mêler ses tableaux – elle peint depuis 20 ans – avec de la musique. « Il y a déjà deux chansons de terminées. Je suis en travail avec d’autres collaborateurs », conclut-elle.

♦ Martine St-Clair présentera son spectacle Les retrouvailles au Cabaret du Casino de Montréal (10 février) et au Théâtre du Capitole de Québec (6 avril). Pour toutes les dates : martinestclair.com. Déjà disponible en format numérique, l’album En spectacle sortira en magasin le 10 février.