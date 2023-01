Soccer: un duel de titans dans le désert

Il y a eu Ali et Frazier, Prost et Senna, Borg et McEnroe ou encore Federer et Nadal. Mais pour beaucoup d’amateurs de sports, aucune rivalité n’arrive à la cheville de Ronaldo-Messi.

Pourquoi ce préambule ? Tout simplement parce que Cristiano Ronaldo va affronter Lionel Messi dans un match de gala demain en Arabie saoudite. Après le Rumble in the Jungle entre Ali et Foreman, la guéguerre dans le désert entre Messi et Ronaldo.

Il s’agira du tout premier match du Portugais depuis qu’il a signé un faramineux contrat avec le club saoudien Al-Nassr au début du mois.

Pour l’occasion, il fera partie d’une équipe d’étoiles assemblée à partir de sa formation d’Al-Nassr et du club Al-Hilal. Ils affronteront alors Messi et le Paris Saint-Germain à Riyad.

Ambassadeur

Avant d’aller plus loin, il faut rappeler ce que l’attaquant portugais de 37 ans fait en Arabie saoudite, lui qui est tombé en disgrâce au Manchester United au cours de l’automne avant de partir en claquant la porte avant la Coupe du monde.

Les choses ne se sont pas mieux déroulées pour lui au Qatar où il a joué les substituts avec le Portugal. On imagine qu’il a quand même passé un beau temps des Fêtes sachant ce qu’il allait toucher la veille de la diffusion du Bye Bye.

Ronaldo a effectivement fait sauter la banque en apposant son nom au bas d’un contrat d’une valeur de 400 millions d’euros (575 M$ CA) le 30 décembre. Lui qui disait vouloir assurer l’avenir de sa famille.

Mais ce contrat a ceci de particulier qu’il n’est pas que sportif. Ronaldo touchera 200 millions d’euros (287,5 M$ CA) pour jouer avec Al-Nassr pendant deux ans et demi. L’autre moitié lui sera versée comme ambassadeur de la candidature conjointe déposée par l’Arabie saoudite, la Grèce et l’Égypte pour présenter la Coupe du monde de 2030.

En demande

Il y a bien sûr ce face-à-face entre les deux éternels rivaux, mais aussi la présence d’autres héros de la Coupe du monde qui attire l’attention.

En effet, le PSG est pratiquement une équipe d’étoiles puisqu’on y retrouve aussi Kylian Mbappé, finaliste déçu au Qatar, et Neymar. Quand on vous dit que c’est un match de gala.

Personne n’est donc surpris d’apprendre qu’on s’est arraché les billets pour assister à l’événement qui se déroule à moins de 600 kilomètres à l’ouest d’où tout ce beau monde en a décousu il y a à peine un mois.

Selon ESPN, il y avait une file d’attente virtuelle de plus de deux millions de personnes pour acheter des billets en ligne. Pas sûr que la Coupe du monde ait vécu un tel achalandage.

Rivalité

La rivalité entre les deux joueurs existe beaucoup plus dans l’esprit des médias et des partisans qu’entre eux-mêmes.

Elle découle du fait qu’ils ont passé les plus belles années de leur carrière à s’affronter. En effet, pendant neuf saisons, on a vu Ronaldo dans le maillot du Real Madrid pendant que Messi portait les couleurs du FC Barcelone.

On ajoute à ça le fait qu’ils sont les deux meilleurs joueurs de leur époque et on a tous les ingrédients pour déchaîner les passions.

Il suffit de mentionner le nom de Ronaldo devant des fans de Messi pour que les invectives commencent et inversement quand on ose prononcer le nom de l’Argentin devant les tenants du Portugais. Il y a bien peu de rivalités qui déchaînent autant les passions dans le monde du foot contemporain.

La rivalité en chiffres

LIONEL MESSI

24 juin 1987 | 35 ans | Rosario, Argentine

Professionnel depuis 2004

Salaire annuel : 62 M$ US (83 M$ CA)

62 M$ US (83 M$ CA) Salaire des commandites : 48 M$ US (64,3 M$ CA)

48 M$ US (64,3 M$ CA) Commanditaires : Adidas, Ooredoo, Gatorade, Lays, Huawei, Hawkers, Mastercard, Pepsi, Jacob & Co, Mengniu Dairy, Socios.com, Bidget, Mengniu.

Équipes

2004-2021 FC Barcelone : 672 buts

FC Barcelone : 2021- Paris Saint-Germain : 24 buts

Équipe nationale

172 matchs | 98 buts

Palmarès en club

FC Barcelone : 35 titres

Liga : 10

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019

Copa del Rey : 7

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 202

Supercoupe d’Espagne : 8

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Ligue des champions : 4

2006, 2009, 2011, 2015

Supercoupe de l’UEFA : 3

2009, 2011, 2015

Coupe du monde des clubs : 3

2009, 2011, 2015

Paris Saint-Germain : 2 titres

Ligue 1

Champion en 2022

Trophée des champions

Gagnant en 2022

Palmarès avec l’Argentine

Vainqueur de la Coupe du monde 2022

Finaliste en 2014

Copa América

Vainqueur en 2021

Finaliste en 2007, 2015, 2016

Coupe des champions CONMEBOL-UEFA

Vainqueur en 2022

Coupe du monde des – de 20 ans

Gagnant en 2005

Jeux olympiques

Médaille d’or en 2008

Honneurs individuels

Ballon d’Or

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

Joueur mondial de la FIFA

2009

RISTIANO RONALDO

5 février 1985 | 37 ans | Funchal, Portugal

Professionnel depuis 2002

Salaire annuel : 75 M$ US (100,4 M$ CA)

75 M$ US (100,4 M$ CA) Salaire des commandites : 60 millions d’euros (86,7 M$ CA)

60 millions d’euros (86,7 M$ CA) Commanditaires : Nike, Clear, Altice/SFR, DAZN, Electronic Arts, MTG, Herbalife, Meo, American Tourister, Castrol Edge, Abbott, Pestana, Dubaï Holding, Exness, Sixpad, Yamamay, Xtrad, Panzer Glass, ZujuGP, Therabody

Équipes

2002-2003 Sporting CP : 5 buts

Sporting CP : 2003-2009 Manchester United : 118 buts

Manchester United : 2009-2018 Real Madrid : 450 buts

Real Madrid : 2018-2021 Juventus FC : 101 buts

Juventus FC : 2021-2022 Manchester United : 27 buts

Manchester United : 2023 - Am-Nassr FC : 0 but

Équipe nationale

196 matchs | 118 buts

Palmarès en club

Manchester United : 9 titres

Premier League : 3

2007, 2008, 2009

FA Cup

2003-2004

Football League Cup : 2

2006, 2009

FA Communitiy Shield

2007

Ligue des champions

2008

Coupe du monde des clubs

2008

Real Madrid : 15 titres

La Liga : 2

2012, 2017

Copa del Rey : 2

2011, 2014

Supercoupe d’Espagne : 2

2012, 2017

Ligue des champions : 4

2014, 2016, 2017, 2018

Supercoupe UEFA : 2

2014, 2017

Coupe du monde des clubs : 3

2014, 2016, 2017

Juventus : 5 titres

Série A : 2

2019, 2020

Copa Italia

2021

Supercoupe d’Italie

2018, 2020

Palmarès avec le Portugal

Vainqueur de l’Euro 2016

Vainqueur de la Ligue des nations 2019

Honneurs individuels

Ballon d’Or

2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Joueur mondial de la FIFA