Sortons les curés des universités!

Une semaine après que des étudiants exaltés ont réussi à annuler la conférence d’un prof de droit à l’Université McGill, la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry a pris la plume hier pour rappeler aux hommes et aux femmes qui dirigent nos universités que la liberté académique est une valeur fondamentale au Québec.

« Sous aucune condition nous ne devrions tolérer la censure dans les milieux académiques, a-t-elle écrit. Nous ne saurions sacrifier la liberté académique au nom de certaines luttes spécifiques. »

COURAGE, FUYONS !

La lettre de la ministre est claire.

C’est le rôle des recteurs et des rectrices de protéger la liberté d’expression au sein de leurs institutions.

Comme m’a dit Karine Gagnon à QUB Radio hier, c’est quand même triste que nous en soyons arrivés là, et qu’il faille répéter cette évidence aux gens qui dirigent nos universités.

Mais que voulez-vous, c’est la réalité.

Regardez ce qui s’est passé à McGill.

Qu’a fait le recteur de l’université lorsqu’une poignée d’extrémistes ont commencé à foutre le bordel dans la salle où devait se dérouler la conférence ?

Est-il monté sur scène pour essayer de calmer la foule ?

Non. Il s’est réfugié dans son bureau, laissant les vandales faire la loi dans l’institution qu’il dirige.

LA LOI 32

Le 3 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi 32 pour protéger la liberté académique.

Les universités ont jusqu’en juin 2023 pour présenter leur politique interne destinée à protéger la liberté académique au sein de leurs établissements.

Et pour mettre sur pied un comité formé d’étudiants, de dirigeants et de membres du personnel chargé de mettre en œuvre cette politique et d’examiner les plaintes portant sur la liberté académique universitaire.

Ce n’est pas une solution miracle (qui nommera les étudiants et les professeurs qui siégeront à ce comité ?), mais c’est un pas dans la bonne direction.

Au moins, les recteurs ne se sentiront pas seuls.

Abandonnés au front sans armes ni munitions.

À QUAND UN NOUVEAU REFUS GLOBAL ?

« Ce n’est pas la faute des wokes si des conférences sont annulées ou si certaines œuvres sont censurées, c’est la faute des dirigeants qui plient devant la pression », ai-je entendu.

Peut-être.

Mais qui applique cette pression ? Qui menace de tout saccager si on ne fait pas ce qu’ils disent ?

Les wokes, bordel !

Dans les années 1950 et 60, c’est la droite religieuse qui mettait des œuvres à l’index et cherchait à purifier les écoles, les bibliothèques et les théâtres.

Qu’ont fait nos intellectuels et nos artistes ?

Ils ont résisté ! Ils ont combattu les curés, et les ont sortis des universités à coups de pied dans la soutane !

Eh bien, qu’attendent nos artistes pour reprendre le combat ?

Ah, c’est vrai : les curés sont à gauche, maintenant ! Alors il ne faut pas les combattre.

Car qui combat la gauche est à droite.

Et quel artiste veut être taxé d’être de droite ? Aucun !

Alors ils font comme les trois singes. Rien vu, rien dit, rien entendu.

Résultat : c’est le gouvernement qui doit défendre la liberté d’expression !

Parce que nos intellectuels et nos artistes dorment au gaz.

Cachés sous leur bureau, comme le recteur de McGill.