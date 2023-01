Un record de Poulin battu

En plus d’enfiler une précieuse médaille d’or autour de son cou, Éloïse Caron a pu assister à un moment rarissime : être aux premières loges pour voir un record de Marie-Philip Poulin être battu.

Considérée par plusieurs comme l’une des meilleures hockeyeuses au monde, sinon la meilleure, Poulin a laissé sa marque partout où elle est passée.

Mais dimanche, à Östersund en Suède, celle qui a inscrit au moins un but lors de quatre finales olympiques a vu un de ses records tomber au Championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans.

L’Ontarienne Caitlin Kraemer a touché la cible quatre fois face aux Suédoises, portant son total de buts à dix durant la compétition. Poulin en avait réussi huit lors du Mondial de 2008.

« Caitlin, c’est vraiment une bonne joueuse et une bonne personne en dehors de la glace, précise Caron, aucunement surprise de la voir performer ainsi. Je suis vraiment contente pour elle. Elle nous a vraiment aidées tout au long du tournoi. »

Kraemer a aussi réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de l’événement, faisant bouger les cordages trois fois en 6 min 44 s lors du premier vingt.

« On ne sait jamais, mais je lui souhaite que sa carrière soit comme celle de Marie-Philip. Ça serait extraordinaire pour elle. Dire que j’ai eu la chance de jouer avec elle, ça serait le fun », avance Caron.

Nouveau rôle

Cette dernière a marqué un but, écopé de six minutes de pénalité et conclu la compétition avec un différentiel de +3.

« J’ai pu apporter des choses que je n’apporte pas habituellement à mon équipe régulière. Je pense qu’avoir été utilisée dans plusieurs rôles va m’aider. »

« Je suis plus une compteuse et une pointeuse avec les Titans [du Cégep Limoilou, à Québec], mais au Championnat du monde, j’ai été plus utilisée dans des rôles en avantage et en désavantage numérique. J’ai eu moins de points, mais j’ai bien joué sur toute la patinoire », analyse l’autrice de 11 filets et 19 points à ses 20 premières rencontres avec les Titans, qui l’honoreront vendredi soir à l’Arpidrome de Charlesbourg.

Peu importe, si elle jouait au sein d’un troisième trio ou avec les unités spéciales, Caron savoure pleinement son titre de championne du monde à l’âge de 17 ans.

« Encore d’en parler, ça me donne des frissons. Ç’a vraiment été une expérience inoubliable dont je vais me souvenir toute ma vie. Je suis encore sur un nuage », lance l’athlète de Saint-Hyacinthe.

Avec ses parents

C’est certain qu’une victoire éclatante de 10 à 0 en finale face à des Suédoises épuisées après leur gain contre les Américaines, ça ne peut pas nuire.

Et ces beaux moments, Caron a eu la chance de les vivre avec ses parents, Nicolas et Ann, qui avaient fait le voyage.

« Ils méritent la médaille autant que moi avec tous les sacrifices qu’ils ont faits », reconnaît l’adolescente qui a aussi célébré avec les Québécoises Alexia Aubin, une attaquante qui a signé un doublé en finale, et Arianne Leblanc, une gardienne.