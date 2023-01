Une famille victime de la loi fédérale

Victime collatérale de la nouvelle loi fédérale interdisant aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels, une famille immigrante voit son rêve de devenir propriétaire tourner au cauchemar.

• À lire aussi: Leur rêve à l’eau à cause d’Ottawa

Anne Boyan est arrivée à Québec en avril dernier accompagnée de son mari et de ses deux enfants, avec en poche un permis de travail. Originaire de la France, elle travaille comme infirmière au CHU de Québec-Université Laval, alors que son conjoint, Pascal Burdin, est préposé aux bénéficiaires à l’Institut universitaire en santé mentale.

Lasse de payer un loyer tous les mois et déjà bien intégrée dans son quartier, la petite famille a entrepris des démarches auprès de Desjardins pour s’acheter une maison. Anne Boyan et son conjoint ont jeté leur dévolu sur un jumelé situé à deux pas de l’école, dont ils devaient prendre possession en mars.

Elle avait entendu parler de la nouvelle législation fédérale, mais croyait qu’elle visait de gros investisseurs étrangers qui font de la spéculation immobilière.

« Nous, on ne va pas faire de spéculation ! », lance la mère de famille, découragée.

Le couple a signé l’offre d’achat le 20 décembre. Le lendemain était publié le règlement fédéral précisant les critères d’application de la loi.

« Quand on a démarché notre institution financière pour savoir si on était éligible, ils nous ont confirmé que cette loi ne nous concernait pas, on a été conforté dans notre idée et on s’est lancé dans l’achat d’une maison. On nous a laissés faire l’inspection de la maison, signer l’offre d’achat, on nous a accordé le prêt hypothécaire. »

Dans l’incertitude

Le couple et le vendeur ont tenté en vain de trouver un notaire pour officialiser leur contrat avant la date butoir. Ils ont essuyé nombre de refus et se retrouvent maintenant dans l’incertitude.

La petite famille ayant déjà prévenu le propriétaire de leur logement actuel de leur départ, ils risquent de devoir se trouver un autre appartement dans un très court délai. Anne Boyan craint de ne pas trouver un toit pour sa famille dans le même coin et devoir à nouveau déraciner ses proches.

Et ils ne sont pas les seuls à subir les conséquences de la législation fédérale. Celui qui leur vend la maison, Jean-Sébastien Bouchard, se trouve lui aussi dans une zone grise.

« J’avais [...] compris que c’était pour empêcher la spéculation dans les centres-villes comme Toronto, Vancouver, Montréal où des étrangers qui n’habitent même pas ici achètent des condos et des habitations, ne les habitent pas et font monter la valeur du marché. Moi, je ne pensais jamais que dans la Pointe-de-Sainte-Foy, mon petit jumelé pourrait être touché par ça ! »

Vendu ou pas ?

Malgré tout, par prudence, il avait pourtant consulté le notaire du service immobilier Du Proprio et avait été rassuré. Après s’être entendu avec la famille Boyan-Burdin, il a fait une offre d’achat sur une maison. Il se retrouve lui aussi dans les limbes et craint de perdre la maison qu’il convoite.

« Je ne sais pas si ma maison est vendue ou non. Ça met dans l’embarras les vendeurs de ma nouvelle maison et les acheteurs de ma maison actuelle, déplore-t-il. La loi existe et je n’ai rien contre ça, c’est la non-clarté de la loi qui fait qu’on est dans une zone grise et on n’est pas capable de savoir si ça marche ou non. »

Une centaine d’acheteurs touchés

Uniquement chez Desjardins, une « centaine d’acheteurs » sont affectés par la nouvelle loi fédérale empêchant temporairement aux non-Canadiens d’acquérir une résidence.

Si la législation entrait en vigueur le 1er janvier, les critères d’application n’ont été connus que le 21 décembre.

Depuis cette date, l’institution financière québécoise a néanmoins suspendu le financement des promesses d’achat de ses clients qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents. Des centaines d’immigrants voient ainsi leur projet d’acheter une maison tomber à l’eau.

Desjardins assure avoir accompagné sa clientèle « au meilleur de sa connaissance et en les informant de ces incertitudes » dans les derniers mois. Lors du dépôt de la législation fédérale, il n’était pas question d’interdire l’achat d’une propriété au Canada, souligne la porte-parole de l’institution, Chantal Corbeil.

Pris par surprise

« Jusqu’au 21 décembre 2022, les critères n’avaient pas été communiqués par le gouvernement. Beaucoup d’entre eux avaient espoir que les promesses d’achat soient acceptées, insiste-t-elle. Malheureusement, le règlement [...] ne prévoit pas accepter les promesses d’achat faites ultérieurement », ajoute-t-elle.

La Cour supérieure doit trancher sous peu le recours d’un promoteur immobilier montréalais qui a vendu des logements en construction à des acheteurs étrangers avant la nouvelle loi fédérale.

« Nous sommes en attente d’une décision des tribunaux [concernant les droits acquis] d’ici la fin janvier, insiste Mme Corbeil. Si une décision des tribunaux ou une nouvelle intervention législative venait préciser quoi que ce soit, nous serons prêts à revoir la position. »