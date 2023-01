Une patiente de 91 ans agressée violemment par un autre patient à l’Hôpital Notre-Dame

Une dame de 91 ans qui a subi plusieurs fractures après avoir été violemment agressée par un autre patient à l’Hôpital Notre-Dame ne sait pas si elle pourra retrouver son autonomie d’avant.

« Ça m’arrive à l’hôpital ! Je ne suis pas chez nous, je suis à l’hôpital ! » confie Réjeanne Hamel, encore sous le choc.

Malgré son âge avancé, cette Montréalaise était autonome et vivait seule dans son appartement jusqu’à sa récente hospitalisation au département de médecine interne, en raison de problèmes aux poumons.

Or, le 11 janvier dernier, la dame a été violemment agressée par son voisin de chambre (dont on ne connaît pas l’identité), confirme la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Centre-Sud.

Vers 1 h 30 du matin, Mme Hamel s’est levée pour aller aux toilettes, et a été attaquée par l’homme sans raison.

« Je n’avais rien fait »

« Il m’a sauté dessus ! Là, j’ai crié à mort. En criant, il y a du secours qui est venu. Il m’avait jeté par terre, se rappelle la femme, rencontrée dans sa chambre. Je n’étais pas capable de me lever, je n’étais pas capable de rien faire ! »

Selon Mme Hamel, des infirmières sont intervenues pour maîtriser son agresseur.

« Ne me demandez pas qui c’était, ou sa figure, dit-elle, jurant qu’elle ne connaît pas ce patient. Je ne comprenais rien, je n’avais rien fait !

« Je devais avoir mon congé le lendemain ! » ajoute la Montréalaise, visiblement découragée.

La patiente a dû être opérée d’urgence vendredi dernier, en raison de multiples fractures du côté droit (hanche, fémur, bras), selon sa famille. Une importante ecchymose au visage montre encore les traces de l’agression.

« Ce n’est pas mêlant, j’ai tout le côté droit cassé, déplore la victime, qui a encore de la douleur. J’ai des tiges de métal. J’en ai pour huit semaines dans l’épaule, et dans la hanche, à vie. »

Les policiers sont intervenus à l’hôpital après l’agression. Le suspect de 76 ans a été arrêté et libéré. Il n’avait pas de casier judiciaire.

En colère, la fille de Mme Hamel ne comprend pas ce qui a pu se produire.

« Elle est très maganée. On n’est plus en sécurité à l’hôpital, il y a un méchant problème, réagit Sylvie Richard. Il y a eu une erreur quelque part. »

Cette dernière ne savait toujours pas si sa mère compte donner suite au volet judiciaire.

À ce sujet, la direction de l’hôpital qualifie l’attaque d’« inacceptable ». Or, on assure que le voisin de Mme Hamel avait été évalué avant d’être hospitalisé à l’étage de médecine interne.

« Il ne présentait aucun signe de violence, aucun signe d’agressivité, aucun signe d’agitation lors de son évaluation », dit le porte-parole Jean-Nicolas Aubé.

« C’est une tristesse énorme ce qui s’est produit pour cette femme-là », ajoute-t-il.

D’ailleurs, M. Aubé assure que toutes les mesures de sécurité sont mises en place lorsqu’un patient présente un risque de violence. Or, il avoue que le « risque zéro » n’existe pas.

Depuis l’agression, la sécurité entourant le patient violent a été resserrée.

Fini l’autonomie ?

Dans les prochaines semaines, Mme Hamel devra aller dans un centre de réadaptation physique. Lucide, elle ne sait pas si elle retrouvera son autonomie d’avant, étant donné son âge avancé.

« Je suis en appartement, je faisais tout toute seule. Est-ce que je vais m’en remettre ? Je ne le sais pas », soupire-t-elle.