Vol de véhicules: la police de Québec met le grappin sur des suspects

Deux jeunes hommes qui tentaient de s’emparer d’un véhicule dans la nuit de mardi à mercredi, à Québec, ont été surpris en flagrant délit par des policiers en patrouille qui leur ont mis la main au collet.

L’événement s’est produit vers 3h15, sur le boulevard la Morille, près de la rue du Mesnil, dans le secteur de Lebourgneuf.

Des policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui patrouillaient dans les environs ont alors vu trois hommes attroupés autour d’un véhicule Jeep Gladiator. Mais lorsqu’ils se sont approchés, les suspects ont pris la poudre d’escampette, forçant une poursuite à pied.

«Grâce au travail coordonné des policiers sur le terrain, un maître-chien a pu retracer deux suspects qui ont été arrêtés pour intrusion de nuit et tentative de vol de véhicule», indique David Poitras, porte-parole du SPVQ.

Des outils de cambriolage ont été trouvés sur les lieux du crime et un véhicule utilisé par les suspects a été saisi. L’analyse du Jeep Gladiator convoité par les voleurs a par ailleurs permis de constater que son système d’alarme avait été neutralisé.

Les deux suspects, des hommes âgés respectivement de 19 ans et 22 ans originaires de l’extérieur de la région, sont détenus en attendant leur comparution dans la journée. Le second individu était d’ailleurs en bris de conditions et suspecté dans un autre dossier similaire.

L’enquête se poursuit afin d’identifier de troisième suspect qui n’a toujours pas été localisé, précise M. Poitras.