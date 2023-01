TREMBLAY, Marie-Paule

À la Résidence les Bâtisseurs de La Malbaie, le 9 janvier, à l’âge de 100 ans et 2 mois, est décédée madame Marie-Paule Tremblay, épouse de feu monsieur Roland Tremblay, fille de feu monsieur Ludger Tremblay et de feu dame Azilda Jean. Elle demeurait à Ste-Agnès.



Elle a été confiée à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne.



Le service religieux sera célébré le samedi, 21 janvier à 10h30 en l’église de Ste-Agnès.

Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30.

L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure.



Madame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: feu Madeleine, Nicole (Jean-Pierre Turcotte), Herman (Réjeanne Ouellet), feu Johanne; ses petits-enfants: Marc-André, feu Stéphan, Sylvie, Nathalie (Marco), Nancy (Raynald), Valérie (Raian), Audrey (Stéphan); ses arrière-petits-enfants: Isabelle, Stéphanie, William, Hugo (Mélina), Brian (Rose), Sarah-Maude, Jérémy; son arrière-arrière-petite-fille Sophia; sa cousine Cécile Tremblay; ses filleules: feu Lorraine Gaudreault, France Tremblay et Lise Néron ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Lucien (Marie Guérin), Jeannette (Henri Néron), Thérèse (Daniel Lapointe), Guy ( Simone Simard), Hélène (Jacques Pelletier), Léo, Alain (Norma Néron); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay: Blanche (Charles Gaudreault), Anita (Georges Harvey), Rose (Albéric Tremblay), Armandine (Albert Gaudreault), Jeanne (Lucien Tremblay), Marthe (René Bouchard), Louis (Dolorès Jean).



La famille tient à remercier le Dr Robert Gagnon, le CLSC et le personnel de l’unité de soins la Résidence les Bâtisseurs de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués.



Un merci spécial à Réjeanne Ouellet pour sa grande disponibilité et son soutien apporté.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Des formulaires seront disponibles à l’église.



La direction des funérailles a été confiée à la

Coopérative Funéraire

Charlevoisienne

Clermont, La Malbaie, St-Siméon

