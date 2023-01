BÉGIN, Raymond



Raymond disait :Au Centre d'hébergement de Lévis, le 12 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Raymond Bégin, époux de feu madame Louise Laliberté. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Bertrand et Mireille (Yves Demers); ses frères et soeurs : feu Gilbert (Jeannine Comeau), feu Yvette (Roland Dumont), feu Gemma (feu Benoit Lapointe) et feu Gertrude (feu André Levesque); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laliberté : Jeannine (feu Marcel Côté), Lucille (feu Jean-Claude Lavallée), Marthe, Soeur de la Charité, Danielle (feu Claude Samson), feu Michel (Francine Cauchon), feu Fernand, feu Lise (Roger Roberge), feu Colette (Lauréat Cauchon), feu Pierrette (Guy Langlais) et feu Jean-Paul (Louise Hallé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel du 6ème étage du Centre d'hébergement Lévis, unité prothétique, pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera au :à compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 22 janvier à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".