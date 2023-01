REID, Georgette Tremblay



Le 10 janvier 2023, est décédée à Chicoutimi, à l'âge de 96 ans et 8 mois, Mme Georgette Tremblay, épouse de feu M. Louis Reid, demeurant à la Villa Jonquière.Elle était la fille de feu Mme Régina Gagné et de feu M. Jos Wilfrid Tremblay. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André Reid, Louise Reid (Richard Boutin), Françoise Reid, Chantale Reid (James Jordan), Jean-Louis Reid (Madeleine Chayer), Jacques Reid (Martine Ménard). Elle était aussi la mère de feu Pierre Reid. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Marie-Claire, Catherine, Louis, Annie-Claudine, Frédéric, Ann-Michèle, Audrey, Juliette, Émile; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle, Delphine, Stéphanie, Gabriel, Raphael, Gabriel, Samuel; sa sœurs et son frère: Denise Tremblay (Melvin Michel), Robert Tremblay. Elle était aussi la sœur de : feu Gertrude Tremblay (feu Donald de la Sablonnière), feu Fernand Tremblay (Charlotte Voyer), feu Jeanine Tremblay (Rosaire Simard), feu Mari-Claire Tremblay, feu Marcel Tremblay, feu Noëlla Tremblay (feu Jules Fortin), feu Jacques Tremblay (Sylvie Lavoie); la belle-soeur de: Gisèle Reid (feu Rodolphe Côté), feu Jean-Paul Reid (feu Lucienne Thibeault), feu Julienne Reid (feu Flavien Gauvreau), feu Marie-Jeanne Reid, feu Roland Reid (feu Corrine Vigneault), feu Ernest Reid (Hélène Veilleux), feu Philippe Reid (feu Majella Lavoie), feu Denise Reid (feu Charles Beaulieu), feu Charle-Armand Reid (Denise Dufour), feu Louisette Reid. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Vous pouvez aussiconsulter cet avis de décèssur notre site rfsag.caoù vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.