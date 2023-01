LAROCQUE, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2022, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Huguette Larocque, épouse de monsieur Rémi Marceau, fille de feu madame Lucienne Boutin et de feu monsieur Léopold Larocque. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie à 13h. Elle laisse dans le deuil son fils Marc-Olivier Marceau; sa petite-fille Olivia; sa sœur Line Larocque St-Pierre ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa chère fille Andrée-Anne Marceau et son frère Denis Larocque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc, téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.ca, site Web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.