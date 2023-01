NADEAU, Hervé



Au CHSLD Côté Jardins à Québec, le mercredi 21 décembre 2022, est décédé à l'âge de 87 ans et 8 mois, monsieur Hervé Nadeau, époux de madame Marielle Hébert. Il était le fils de feu Albert Nadeau et de feu Alexina Veilleux. Il demeurait autrefois à Sainte-Rose-de-Watford. Monsieur Hervé Nadeau sera exposé à la :le samedi 21 janvier 2023 de 9h à 10h45.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle Hébert, ses enfants : Pauline (Michel Bernier), Yvan (Johanne Ouellet), Christian (Suzie Poulin) et Michel (Chantal Cloutier); ses petits-enfants : Lydia (Mathieu Tremblay) et David Bernier (Génesis Iglesias Hordiyj), Geneviève (Sylvain Petitclerc), Marie-Pier, Claudia (Benoit Gauvin), Olivier (Élyane Jourdenais-Lemaire) et Vincent Nadeau (Catherine Doyon), Karine (Marie-Pier Durivage), Audrey (Sarah Terrell) et Carolane Nadeau (Gabriel Jackson), Raphaël (Léanne Lavigne), Maïka (Raphaël Côté) et Emma-Rose Nadeau ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alexis et Camille Petitclerc, Alicia et Charli Gauvin, Élina et Adam Gauvin. Il était le frère de : feu Gilberte (feu Charles Rancourt), feu Robert (Lise Pouliot), feu Clermont (feu Louise Picard), feu Réginald, feu Alban (Louise Bernard) et feu Doris. De la famille Hébert, il était le gendre de feu Napoléon Hébert (feu Marie-Louise Labrecque) et le beau-frère de : feu Bernadette, feu Adrien (feu Rita Vallée), feu Lucie-Anna (feu Émile Poulin), feu Fernand, feu Lucille (feu Réal Gagnon), feu Candide (feu Magloire Dumont), feu Paul-Émile (Raymonde Morin), Léo (Maude Veilleux), feu Jeanne (feu Gérard Boutin), Denise, Irène (Yves Baillargeon), feu Jean-Guy (Suzanne Drouin), Normand (Pauline Beaudoin) et Gaston (Claire Nadeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Côté Jardins de Québec pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, 2640, boul. Dionne, Saint-Georges, (Québec) G5Y 3X8.