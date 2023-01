BILLEAU DROLET, Suzanne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 décembre 2022, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Suzanne Billeau, épouse de feu monsieur Jacques Drolet. Elle était la fille de feu madame Agnès Clemen et de feu monsieur Cyrille Billeau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils Hendrick et Philippe (Carole Jourdain); son beau-frère Charles-Antoine (Hélène Lamothe) ; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Raphaël (feu Astrid Bouters), feu Marie-Claire (feu Léonard Detandt), feu Jules (feu Georgine DeBacker), Marie-Joseph, feu Aristide (Anne de Tollenaere) et Pascal (Monique Tronco). Elle est allée rejoindre les frères et les sœurs de la famille Drolet : Marthe (Jean Charest), Pierrette (Eddy Rainville), Céline (Fiory Dallaserra).La mise en niche des cendres se fera par la suite au Mausolée François-de-Laval du cimetière de Belmont. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.