GORKA, Geneviève



Notre mère nous a quittés le 13 janvier après une longue maladie et des soins palliatifs reçus au CHU de Québec, Université Laval (CHUL). Elle avait 85 ans. Originaire de France, mais de souche polonaise, Geneviève, son père Jean, sa sœur Janine et son frère Michel, avaient trouvé une patrie au Québec et au Canada. Geneviève a travaillé de nombreuses années en tant que serveuse dans plusieurs restaurants de la ville de Québec dont le Baron Rouge, le Riviera, et Chez Lorenzo. C'est cependant au Manoir Archer où elle a travaillé jusqu'à 76 ans qu'elle a aimé passer ses dernières années de travail avant de prendre sa retraite. Nous sommes heureuses que notre mère parte rejoindre les siens ainsi que tous ceux qu'elle a côtoyés, dont Me Stanislas Germain qui l'a aidée dans un moment très difficile de son existence et dont nous gardons de si bons souvenirs.Nous tenons à remercier tout le personnel du 1er étage du CHUL qui s'est dévoué dans des circonstances difficiles afin que Geneviève puisse passer ces derniers jours entourée de la chaleur humaine et d'un réconfort physique et moral. Un remerciement spécial à Dr Archambault, Dr DuBrule et Dr Carrier qui ont su l'écouter. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Katarina Zecevic et Louise Laroche Roy qui ont accompagné Geneviève le long de sa maladie.Si vous désirez,svp faire un don au chudequebec.caet au Montmartre Canadienlemontmatre.ca