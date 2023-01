GAGNON, Alain



Dans sa maison de campagne, le 7 janvier 2023, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédé paisiblement monsieur Alain Gagnon, époux de madame Johanne Gagné. Il était le fils de de feu monsieur Roger Gagnon et de feu madame Lucienne Morneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au :de 10 h à midi.La mise en niche se fera ultérieurement au Mausolée du cimetière Saint-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Philippe (Sophie Roussel) et Mélanie; ses petits-enfants Coralie et Jérémy; sa soeur Sylvie (Marcel Viau) et ses frères Denis (Hélène Lamarre), Pierre (Lily Prévost), Louis (Sylvie Vallerand) et Jean (Christine Alain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, tél. : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.