SAVARD, Raymond



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Raymond Savard, époux de madame Ghislaine Roy, fils de feu madame Donalda Lemieux et de feu monsieur Delphis Savard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ghislaine; ses enfants : Danielle (feu Johnny Wong) et Francine; son petit-fils : Yves-Antoine Savard (feu Myriam Desaulniers); ses frères et sœurs : feu Lionel, feu Paul-Armand, feu Madeleine, feu Marcel, feu Lucien (feu Françoise Lefèbvre), Yvon (Béatrice Barrette), feu Liliane (feu Roger Falardeau), Rolande (feu Lionel Charbonneau) et feu Rita (feu Paul Bolduc); sa belle-sœur : Louise Tremblay (feu Camille Roy); son filleul Martin Roy (Stéphanie Ricard), ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.