ROBERGE, Esther Laliberté



Le 9 janvier 2023, après une longue et belle vie, est décédée à l'âge vénérable de 99 ans et 11 mois, madame Esther Laliberté. Elle laisse dans le deuil sa famille, objet de sa fierté: ses enfants : le Dr Ghislain Roberge (Ginette Dion) et la Dr Louise Roberge; ses petits-enfants Pierre-Luc Lapointe (Lysanne Baril) et Anne-Marie Lapointe (Marc-André Roussel); ses arrière-petits-enfants qu'elle a eu le bonheur de connaître : Mélia, Clara, Olivier, sans oublier le petit Alexis. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Laurette et Lucille (feu Roger Roy), son frère Émile (Nicole Dion), de même que de nombreux membres de sa famille et amis. Elle rejoint dans l'éternité son époux Armand Roberge, ses frères Réal et Raymond, de même que ses sœurs Simone et Estelle. Esther fut un personnage remarquable. Tous ceux qui l'auront côtoyée se souviendront de sa grande intelligence, de sa bienveillance, de son jugement à toute épreuve, de même que son amour inconditionnel pour sa famille auquelle elle était totalement dédiée. Sans oublier son incomparable sens de la répartie et sa façon de profiter de chaque instant de la vie. La famille recevra les condoléances auà compter de 13h30.Parents et amis sont chaleureusement invités à se joindre à nous pour se remémorer ces longues et belles années et pour partager le legs d'Esther: le sens de la famille et de l'amitié, l'entraide, le bonheur de vivre pleinement, et bien d'autres choses encore. Nos plus sincères remerciements au personnel de la résidence les Jardins du Haut-St-Laurent qui ont su si bien accompagner Esther durant les 18 derniers mois dans le contexte de COVID que l'on connaît, période durant laquelle nous n'avons pu l'accompagner comme nous aurions aimé. Ces gens d'exception, toute profession confondue, ont su accompagner Esther de façon exceptionnelle malgré nos visites limitées et les handicaps d'Esther reliées au grand âge, qui ne cessaient de s'accumuler. Vous avez toute notre reconnaissance, et même plus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Jardins du Haut St-Laurent et Côté Jardins (https://www.fondationjhsl-cj.com/faire-un-don) ou à la Société d'Alzheimer de Québec (https://alzheimer.ca/fr/agissez/faites-un-don) ou de Lévis. Cette dernière cause nous tient à cœur, bien qu'Esther n'en ait heureusement pas été affectée, puisque plusieurs membres de notre famille ont bénéficié de leur inestimable support. Nous vous remercions à l'avance pour votre générosité. Des formulaires seront disponibles sur place.