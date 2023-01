GAGNÉ, Pierre



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 décembre 2022, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédé monsieur Pierre Gagné, fils de feu madame Rose Gagné et de feu monsieur Adrien Gagné. Il demeurait à St-Augustin de Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 45.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Deblois ; ses enfants : Stéphanie (Yves Shedleur) et Eric (Mélanie Fournier) ; ses petits-enfants : Tommy Laberge et Rose Gagné ; sa sœur Suzanne Paré ; les enfants de sa conjointe : Catherine Cheruet et Émilie Cheruet ainsi que son neveu et ses nièces : Michel Brunet, Sylvie Brunet et Maureen Bamford. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.