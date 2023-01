PAGÉ, Daniel



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 22 novembre 2022, à l'âge de 77 ans et 2 mois, est décédé Daniel Pagé, époux de feu madame Paulette Boucher, fils de feu madame Marguerite Mahoney et de feu monsieur Denis Pagé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel Pagé, Lina Pagé (David Plante), Lynda Pagé (Sylvain Dufour), Claudia Pagé, feu Barbara Pagé; ses petits-enfants: Léona Plante, Davey Demers-Pagé, Jodérick Pagé-Lachance; son beau-fils Stéphane Millaire et ses enfants: Laurie Millaire et Benjamin Millaire; ainsi que plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles Les Jardins du Haut St-Laurent, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Téléphone: 418 688-1221, Courriel: info@jardins-hsl.com, Site web: www.jardins-hsl.com et la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.