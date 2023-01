LACHANCE PERREAULT

Rollande



À l'Hôpital de Saint-Georges, le jeudi 5 janvier 2023, est décédée à l'âge de 92 ans et 2 mois, madame Rollande Lachance, épouse de feu monsieur René Perreault. Elle était la fille de feu Alphonse Lachance et de feu Léa Morin. Elle demeurait à Lac-Etchemin.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil sa fille unique Linda. Elle est allée rejoindre ses frères Gilbert et Marcel ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Etchemins de Lac-Etchemin, du Luca de Beauceville et de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.