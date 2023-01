GOULET, Henri-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2023, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Henri-Paul Goulet époux de madame Aurore Maurice. Il était le fils de feu Cyrille Goulet et de feu Emma Thibault. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h55.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : feu Ginette (Daniel Eneir), Diane (Denis Comeau), feu Célyne (feu Yvon Shink), Serge (Nancy Thibault), Germain (Isabelle Fournier), Eric, Nathalie (Robert Martineau); ses petits-enfants : feu Jean-Sébastien Roy, Cindy Roy, Sandra Comeau, Bryand Goulet, Meggy Goulet, Jessie Goulet, Alison Martineau, Gabriel Martineau et ses arrière-petits-enfants : Thomas Charron, Danahée Charron, Justine Beaudoin, Charles Beaudoin, Dimitri Goulet, Lennox Goulet, Flavie Lessard et Julianne Lessard. Il était le frère de : feu Emile (feu Jeanne-D'Arc Maurice), feu Adrien (feu Rachel Cadrin), feu Yvette (feu Philibert Cadrin), feu Martin, feu Jean-Marcel (feu Lorraine Beaudoin), feu Marie-Jeanne (feu Jean-Marie Lemieux), feu Fernand (Marielle Chamberland), Jeanine (feu Gaétan Vincent) et Gilberte. De la famille Maurice, il était le beau-frère de : feu William (Wellie) feu Evelyne Boutin)), feu Albert, feu Germaine, feu Annette (feu Henri Dion), feu Simone (feu Paul-Emile Boutin), feu Marie-Ange (feu Alphé Lamontagne), feu Alphonse (feu Alfreda Lapointe), feu Rolland (feu Gemma Bélanger), feu Yvette (feu Alexandre Aubé), feu Jeanne D'Arc (feu Emile Goulet, feu Rosaire Desgagné) et feu Jean (Huguette Plante). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de L'Hôtel-Dieu de Lévis, de la résidence Louis-Philippe Côté ainsi que de la résidence Vivre en Harmonie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.