GALESTROSI, Gérard



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 janvier 2023, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé entouré de l'amour de son épouse, monsieur Gérard Galestrosi, époux de madame Claude Gingras, fils de feu monsieur Jiocondo Galestrosi et de feu madame Renée Bossini. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h,Monsieur Galestrosi laisse dans le deuil outre son épouse, son fils: Marco, feu Manuel; ses soeurs, beaux-frères et sa belle-soeur : Christiane (Jon McNeur), Solange (Christian Ravanetti); René Gingras (Diane Mercier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Donnacona, des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et de la Résidence O'Sommet de Donnacona ainsi qu'au Dre Johanne Frenette pour les bons soins prodigués et pour leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société Parkinson (Région de Québec), 245, rue Soumande, bureau 218, (Halles Fleur de Lys), Québec, G1M 3H6, www.prqca.ca