PARADIS, Réjeanne Lavoie



Aux soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 29 décembre 2022, à l'âge de 72 ans et 9 mois, nous a quittés entourée de sa famille, dame Réjeanne Lavoie, épouse de monsieur Raymond-Marie Paradis. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Lavoie et de feu dame Rose Tremblay. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité deux heures avant la cérémonie, soit de 13h à 15h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond-Marie, ses enfants, son gendre et ses belles-filles : Johanne (Serge Renaud), Sébastien (Stacey Lieberman), François (Nadine Bourgault); ses petits-enfants adorés : Marc-Antoine, Jonathan (Mégan Jobin), Michaël (Laurie Boivin) et Audrey-Ann; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Pauline (Victor Baribeau), Gisèle (Laurent Bouchard), Fernande (Benoit Lévesque), Évelyne, feu Thomas-Louis (Faby Paradis), Jean (feu Diane Lavoie), Jacynthe (Jacques Lapointe), Gaétan (Cathy Maltais), Alain (Yolaine Dufour) et elle était la sœur de feu Paul (feu Micheline Boutin) et feu Aline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis : Olivette (feu Paul-Henri Racine), feu Rosaire (Diane Carrière), Pierrette (feu René Villeneuve), Cécile (feu Jacques Bernier), feu Lucille (Claude Cloutier) et elle était la belle-sœur de feu Gabrielle (feu Émile Martineau), feu Jean-Marie (feu Huguette Duclos) et feu René (feu Monique Poulin). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Nous souhaitons remercier sincèrement la docteure Nadine Gagnon ainsi que le personnel de l'unité de soins L-2300 de l'institut universitaire en santé mentale de Québec pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers notre mère Réjeanne. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Cervo, 2601, chemin de la Canardière, Local J-9000, Québec (Qc) G1J 2G3, www,fondationcervo.com