CHÂTEAUNEUF, Jean-René

En ce 25 décembre, je quitte ce monde pour retrouver mes parents Albert Châteauneuf et Marie-Pâquerette Leblanc, ma sœur Céline ainsi que Guy, Françoise, Gilles et de nombreux amis. Je souhaite profondément et tendrement remercier ma conjointe Johanne et mes enfants qui m'ont tant aimé, écouté, pris soin de moi depuis des mois, depuis des années : Émilie (Bernard Genois), Simon (Mélanie Gauthier) et Éloïse (Louis Pedneault) ainsi que mes petits-enfants qui m'ont tant serré dans leurs bras : Pier-Olivier, Mathéo, Charlie, Caleb, Tristin et ceux de la famille élargie : Léane, Louis, Maxime et Méliane. J'aurais aimé vous dire à tous au revoir, vous, mes frères et sœurs, en commençant par Élizabeth (Jacques St-Laurent), Pierre, Louise (Clément Leblanc), Monique, Paul-André (Rachelle Faucher), Denise (Laval Bouillon), Lucie (Claude Dionne), Rita (Luc Croteau) ainsi qu'à ma belle-famille Dionne : Rosaire (Gervaise Bélanger), Sonya, Carole, Léa-Laurence (François Ouellet Castro), sans oublier mes oncles, tantes, cousins, cousines et mes neveux, nièces, leurs enfants, témoins de ma soif de vivre et de rire. Finalement, au revoir à mes amis, voisins, anciens collègues de travail...



La famille recevra les condoléances suivi d'un hommage à Jean-René, au

Mess des Officiers

Bâtisse 511 rue Piuze

Base militaire de Valcartier

le dimanche, 29 janvier 2023 à 13 h.



L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité.



Nos remerciements à Isabelle Maheux et Caroline Morin de l'équipe de soins à domicile du CLSC Sainte-Marie pour leur écoute et leurs bons soins prodigués, de même qu'aux équipes d'angiographie, de médecine de jour, de gastro-entérologie, tout le personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site web : www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles sur place.



