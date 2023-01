LESSARD, Gaëtan



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 15 décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Gaëtan Lessard, époux de feu dame Jeannine Castonguay, fils de feu monsieur Émile Lessard et de feu dame Jeannette Laberge (feu Elie Lessard); autrefois de Saint-Émile, Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres aura lieu au printemps au Parc commémoratif La Souvenance, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, ses filles: Sandra (Robert Therrien), Sonia (Jacques Provençal), Dany (Michel Boutin), Cynthia-Manon (Réjean Fillion), ainsi que ses petits-enfants adorés: Roxanne et Steve, Jennifer et Sabrina, Jimmy et Antony, Jessy, Keven et Ludevick ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Zachary, Kaëli et Héléna; ses frères et sa sœur: feu Laurier, Lily (feu Léo Tremblay), Roch Martel, Norbert (Marthe Simard), feu Yvon Desmeules-Lessard; ses belles-sœurs et beaux-frères: Denise Castonguay (feu Edward-Paul Dryden), feu Edgar Brideau (feu Lucienne Dufour, feu Graziella Boudreault), feu Léo Brideau (feu Noëlla Turcotte), feu Donat Brideau (feu Rita McGraw), feu Bertha Brideau (feu Laurent Boily), feu Ovila Brideau (feu Gabrielle Carneval), plusieurs nièces, neveux et ami(e)s. Merci à Denise Plante pour la belle complicité qu'elle a partagée avec notre père. La famille remercie le personnel de la Résidences des Chutes à Boischâtel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.