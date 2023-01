EMOND, Claude



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 10 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Claude Emond, époux dame Denyse Lachance, fils de feu Pierre-Alfred Émond et de feu Jeannette Hawey. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denyse; ses fils : Denys, Jean, Guy (Line Delisle) et Bruno; ses petits-enfants : Marie-Chantal (Mario Beaulieu), Mathieu, Catherine, Fiona et Gabriel (Rosalie Thibault-Dubuc); ses arrière-petits-enfants : Laurie, Arielle et Élie; son frère Jacques (Réjeanne Robert) et sa belle-sœur Jeannine Rouleau, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs : Pierrette (Gérard Auger), Jean-Louis (Thérèse Racine), Marc (Madeleine Letellier), Jeannine (Roch Proulx), Yvan (Thérèse Gagnon), Gilles. La famille tient à remercier le Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com