SAVARD, Roger



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 14 janvier 2023, entouré de l'amour de sa famille est décédé monsieur Roger Savard, âgé de 92 ans et 11 mois. Il était l'époux de dame Isabelle Bergeron, fils de feu monsieur Arthur Savard et de feu dame Jeanne Fleury. Il demeurait à Loretteville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles et leurs conjoints : Marie (Raynald Giguère), Caroline (Tony Viens), Dominique (Jean Simard), ses petits-enfants : Alexandre (Andrée-Claude Cormier), May Ann (Luis Eduardo Obando Carbajal), Félix-Olivier, Catherine, Émilie, Louis-Étienne, Maxime et Nickolas, ses belles-sœurs et beau-frère : Paula Bergeron (feu Roméo Gagnon), Colette Bergeron (feu Raymond-Marie Carrier), Hélène Bergeron (feu Charles Forgues), Sœur Denise Bergeron, Monique Bergeron (feu Arthur Garneau), Mariette Bergeron (feu Gaston Bolduc), feu Jean-Raymond Bergeron, Louise Bergeron (Réal Beaulieu), Huguette Bergeron (feu Jean-Guy Chabot). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs défunts: feu Joseph-Arthur, feu Jeanne-d'Arc, feu Philippe (feu Irène Rhéaume), feu Soeur Marie-Paule, feu René (feu Jacqueline Vincent), feu Marcel, feu Yvette (feu Bernard Doré), feu Pierrette (feu Louis-Georges Parent) et feu Georges-Émile (feu Pauline Parent). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qcLa famille recevra les condoléances en présence du corps à lale jeudi 26 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 27 janvier 2023 de 10h à 13h45.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière paroissial de Loretteville.