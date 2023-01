LAPOINTE, André



(R. Viau)À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 décembre 2022, à l'âge de de 72 ans, est décédé monsieur André Lapointe, époux de madame Liz Lévesque. Il était le fils de feu Georges Lapointe et de feu Jeanne D'Arc Gauthier. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudia (David Carrier), David (Julie Lamontagne), Marie-Christine (Mathieu Ruel) et Josée-Anne (Pierre Garneau); ses petits-enfants : Benjamin, Jacob, Marie-Pier, William et Emma; son compagnon à 4 pattes : Toby-Toutou; ses frères et sœurs : Michel (Jacqueline), Line (Daniel), Claude (Linda) et Sylvie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : France (François), Diane (Jean-Claude), Nicole (Philippe), Pierre (Josée) et Hélène (Nelson), ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Merci à l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à ceux qui ont su faire preuve d'humanité dans cette période difficile et qui ont pris le temps d'apporter à notre père le respect et la dignité qu'il méritait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Lévis. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.