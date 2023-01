SINCLAIR, Yolaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 décembre 2022, à l'âge de 80 ans est décédée madame Yolaine Sinclair épouse de feu monsieur Sylvain Cayer, fille de feu dame Jeanne Hemond et de feu monsieur Paul Sinclair. Native de Victoriaville, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille, Sylvie Cayer (Marc Belhumeur); ses deux petits-fils : Vincent (Marie-Michelle Germain) et Félix; sa sœur, Ginette (Marcel Blanchet) et son frère, feu Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cayer; ses neveux et nièces : Carl, Jean-François et Julie Nadeau, Anny, Pascale et Mathieu Sinclair; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera àde 17h à 19h30.La famille désire remercier sincèrement son beau-frère Denis Cayer (Claudette Bureau) ainsi que Dre. Josée Villeneuve.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques.