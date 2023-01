BÉGIN, Yvette Lepage



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Yvette Lepage, fille de feu Isidore Lepage et de feu Marie-Anna Brisson. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Johanne (Marie-Claude Lachance), Lucie (Réal Cadieux) et Cimon, son ex-époux Gaston Bégin (Nicole Blouin); son frère et ses sœurs : feu Romuald (Anita De Launière), feu Marie-Paule, feu Jeanne d'Arc, feu Gilberte et feu Jacqueline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin : Marthe (Jean Mercier), Claude (Monique Tremblay), feu Jacques (feu Suzanne Perreault), Micheline (feu André Côté), Jean-Guy (Andrée Paré), feu Laurent (feu Ginette Breton), Nicol (Louise Charland), Yolande (Lucien Caron), Pierre (Danielle Bédard); plusieurs neveux et nièces des familles Lepage et Bégin : Sylvie (Patrick Flaherty), feu Gilles, Daniel, France ainsi que sa grande amie Louisette Chicoine. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Havre du Trait-Carré à Charlesbourg où elle a passé les deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com