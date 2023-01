CAYER, Michel



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Michel Cayer, à l'âge de 75 ans, le 9 janvier 2023, à l'Hôpital de Saint-Raymond. Il était l'époux de dame Christiane Giguère et le fils de feu Wilfrid Cayer et de feu Georgine Beaulieu. Il demeurait à Saint-Raymond.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre Christiane son amoureuse; ses enfants : Stéphane (Sherley Racine) et Annie (Denis Baron); ses petits-enfants : Guillaume (Roxanne Delisle) et Emilie (Jonathan Gauthier); ses sœurs : Solange (Egide Trudel) et Réjeanne (Anselme Trudel); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Giguère : Michel (Yvon Allen), Roselyne (Michel Fortier) et Sylvain (Derek Williams), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Stéphanie Cloutier hématologue et Dr Gilles Hamel de St-Raymond ainsi que le personnel du CLSC de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.