MERCIER, Colette



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 20 novembre 2022, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédée madame Colette Mercier, épouse de feu monsieur Raymond Germain. Elle était la fille de feu dame Germaine Bernier et de feu monsieur Georges Mercier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie, Simon, Julie (Stéphan Perron), Lisa-Marie (Jean-Frédéric Garneau) et Jean-Nicolas (Érika Dubois); ses petits-enfants : Mélina, Christopher, Raphaël et William (leur père Paul Dakin), Toby, Mathieu, Sarah-Ève, Jérémy et Ann-Sophie (leur mère Francine Ambeault), Loris et Aymeric, Xavier et Zacharie, Mélodie (sa mère Cynthia Lemon-Dubeau) et Coralie; ses arrière-petits-enfants : Jade, Raphaëlle, Elliot, Isaac, Arielle, Alexis et Emma; son frère Jacques, ses belles-sœurs et beaux-frères ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Le Faubourg pour leur dévouement, leur attention et leur bienveillance. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 27 janvier 2023, de 19h à 21h, et le samedi 28 janvier 2023, de 10h à 13h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org Des formulaires seront disponibles sur place.