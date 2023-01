DUGAS, Hélène



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Hélène Dugas, survenu à Québec le 4 janvier 2023. Elle était l'épouse de monsieur André Landry, la fille de feu Laurette Perry et de feu Arthur Dugas. La famille recevra les condoléancesL'inhumation aura lieu à un date ultérieure au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Elle laisse dans le deuil sa fille Christianne (feu William Russell); son petit-fils Andy; ses arrière-petits-fils : Elliot, Isaac et Brandon; ses frères et ses soeurs : Roger (Doris Bélanger), Jean-Yves (Gisèle Roy), Yolande (feu Gaston Déry), Michel (Rolande Fournier) et Johanne (André Durand); son beau-frère Arthur Jr. et sa belle-soeur Élise (feu Jean-Marc Meloche); ses neveux, ses nièces, ses cousin(e)s et plusieurs ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses soeurs : Ginette et Francine (Jacques Hallé), ainsi que son frère Gaétan; ses beaux-frères Willfrid (feu Pierrette Pépin), Albert (feu Gertrude Blouin), Raymond (Pauline Bergeron), Armand (feu Lise Beaudin) et Georges. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du 2ième étage du CHSLD de Sainte-Monique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.