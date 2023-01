CARON, Marcel



À Québec, à l'Hôpital Hôtel-Dieu, le 6 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Marcel Caron.Il laisse dans le deuil son épouse Gaétane Parent; ses enfants : Hélène (Denis Besner), Sylvain (Danielle Cholette) et Claire (Claudie Caron), ainsi que ses petits-enfants François et Myriam Besner. Sont également attristés par son départ sa soeur Charlotte (feu Alphonse Benoît), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, endès 13 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure dans l'intimité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada. Site Web : https://www.coeuretavc.ca/