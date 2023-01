LAMBERT, Francine Latulippe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Francine Lambert née Latulippe, fille de feu Marie-Paule Gingras et de feu Conrad Latulippe. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François Lambert et Geneviève Lambert; ses petits-enfants : Vincent Pagé, Nicolas Pagé, Olivier Lambert, Laurianne Lambert, Charles Thuot et Laurence Thuot. Elle était la soeur de feu Richard Latulippe. Elle laisse également dans le deuil ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'urgence et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera au :à compter de 14h.