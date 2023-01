TREMBLAY, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Monique Tremblay, fille de feu dame Antoinette LeFrançois et de feu monsieur Robert Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13h pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Hélène (Claude Ouellet) et Denis (Claudine Imbeault); sa petite-fille Alexandra Pichette; ses deux arrière-petites-filles : Charlie et Justine Boulay; ses frères et sœurs : Jacques (Louise Gobeil), feu Yolande (André Parent), Aline et Maude Beaulieu ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur et son frère qui l'ont précédée : Nicole (Réal Mansour) et Mario. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, du CLSC de Limoilou, dont l'infirmière Mme Martine Lamontagne et la Dre Christine Lalonde et celui de la Résidence Les Jardins Chamfleury pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa sœur Aline qui a été d'un dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/