GAUTHIER, Daniel

À l’Hôpital de La Malbaie, le 14 janvier, à l’âge de 72 ans et 10 mois, est décédé monsieur Daniel Gauthier, époux de madame Line Gravel, fils de feu monsieur Thomas-Louis Gauthier et de madame Aline Tremblay. Natif de Les Éboulements, il demeurait à La Malbaie.



Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de

La Coopérative Funéraire

Charlevoix-Ouest

2377, rte du Fleuve

Les Éboulements

le samedi, 21 janvier de 9h30 à 11h30.



Le service religieux sera célébré à 11h30 en l’église de Les Éboulements.



Monsieur Gauthier laisse dans le deuil son épouse madame Line Gravel; ses parents: feu Thomas-Louis Gauthier et madame Aline Trembay; son fils Alexandre (Danielle Lemay); ses petits-enfants: Félix-Étienne, Louis-Thomas et Raphaëlle; ses frères et soeurs: Suzanne, Raynald, Michel (Céline Bradet), Camil, Denise (feu Gilles Brassard), feu Denis, Claudette, Claude (Sonia Guérin), Alain (Manon Guénard), Francis (Roxanne Vaillancourt); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gravel: Suzanne, Louise, feu Ghislaine, Diane, Carmen (Charles Montreuil), feu Jocelyn, Sylvette (André Bradet), Dany, Michel (Marie-Hélène Tremblay), Stéphane (Annie Bolduc); ses filleul(e)s: Patricia Gauthier et François Gauthier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es).



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Guêpe. Les formulaires seront disponibles au salon.



La direction des funérailles a été confiée à la

Coopérative Funéraire

Charlevoisienne

Clermont, La Malbaie

St-Siméon.

Pour informations: 418-665-2455

418-439-2828

ou télécopieur: 418-439-2542