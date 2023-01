5 attraits touristiques hivernaux à visiter au Québec

Saint-Côme en glace

Photo fournie par Saint-Côme en glace

Chaque hiver, depuis 40 ans, ce paisible et authentique village de Lanaudière au nord de Rawdon devient un attrait couru, avec environ 80 monuments de glace originaux le long de la rue Principale. Illuminés en soirée, ces joyaux sont l’œuvre de plus de 150 artisans locaux ingénieux et habiles.

► Gratuit. Du 4 au 19 février 2023.

► 450 883-2730, 1 866 266-2730, www.festivalstcomeenglace.com

L’Hôtel de glace

Photo fournie par Étienne Dionne

C’est grandiose et unique en Amérique du Nord. Situé au Village Vacances Valcartier, à 30 minutes au nord de Québec, le bâtiment éphémère étonne avec ses plafonds de près de six mètres de haut, sa chapelle, ses sculptures et son bar. Tout ou presque est en glace. Pourtant, ce n’est pas si froid : de 3 °C à -5 °C.

► Jusqu’au 19 mars 2023. Visite : à partir de 25 $ par personne. Nuitée : à partir de 399 $ par chambre. Sur le même site : le Centre de jeux d’hiver avec glissoires sur tubes. Aussi sur les lieux : le Bora parc, un vaste parc aquatique intérieur. Bains remous extérieurs à quelques pas. Accès à l’Hôtel Valcartier.

► 1 888 384-5524, www.valcartier.com

Le village de pêche de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Photo fournie par Tourisme Mauricie

Cette année débute la 85e saison de la pêche aux petits poissons des chenaux sur la rivière Sainte-Anne, à 30 minutes à l’est de Trois-Rivières. Plus de 500 cabanes forment un village féérique sur la glace. Patinoires. Restos. Chiens admis en laisse.

► Location de cabane chauffée : environ 35 $ par adulte, 20 $ par enfant de 6 à 12 ans.

► 418 325-2475, www.lespetitspoissons.ca

Les villages de pêche de Saguenay

Photo fournie par Contact nature Okwari

Dans l’arrondissement La Baie, les villages de pêche d’Anse-à-Benjamin et de Grande-Baie regroupent 1200 cabanes colorées sur le fjord gelé. Dans les eaux salées et profondes, les pêcheurs y prennent sébaste, turbot, morue et bien d’autres espèces. Plusieurs pourvoyeurs louent cabanes et équipement.

► À compter de la mi-janvier. Cabane chauffée : environ 130 $ par jour pour 4 personnes. Patinoire sur les lieux.

► 418 698-3167, www.glacesdufjord.com

Onhwa’ Lumina

Photo fournie par MOMENT-FACTORY

À Wendake, près de Québec, un parcours nocturne d’un kilomètre avec lumière, sons et projections vidéo, nous fait prendre contact avec le peuple Huron-Wendat. Sous les rythmes et chants ancestraux, nous sommes invités à entrer dans le Grand Cercle et ressentir une connexion avec tous les êtres vivants.

► Une création de Moment Factory. Tarifs : 29 $ par adulte, 21,75 $ par ado (13 à 17 ans), 14,50 $ par enfant (6 à 12 ans).

► 1 888 WENDAKE, www.onhwalumina.ca