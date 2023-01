BÉLANGER, Monique Breton



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes, le 22 décembre 2022, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Monique Breton, épouse de feu monsieur Paul-Henri Bélanger. Elle était la fille de feu monsieur Aimé Breton et de feu dame Marie-Berthe Gourgues. Elle demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Vallier-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Joseph Lamontagne), Yvan (Sylvie Provencher), Marco (Dany Coulombe), Christian (Sylvie Langlois), Annie (Normand Blain), ses petits-enfants : Maxime, Jonathan, Joëlle, Valérie, Alexandra, Sarah-Maude, Ariane, Mark Gabriel, Carol Ann, Rosalee et Charles, ses arrière-petits-enfants : Hanna, Emy, Maëlle, Logan, Zoélie, Maélie, ses sœurs : Raymonde feu Paul-Armand Roy), Lise (Guy Leclerc), Ghislaine (Yvon Beaulieu), Huguette, ses beaux-frères et belles-sœurs : Monique (feu Réal Gourgues), feu l'abbé Maurice, Jean Marc (Lise Lemay), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués et l'attention portée à Monique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches www.alzheimerchap.qc.caLa direction a été confiée à la