MORAND, Nidas (Léo)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Nidas Morand (Léo), survenu à Québec le 31 décembre 2022, à l'âge de 73 ans et 6 mois. Il était l'époux de feu Lise Dallaire, le fils de feu Gertrude Beaumont et de feu Léonidas Morand. Il habitait Québec et autrefois à Val-Bélair.Il laisse dans le deuil ses enfants : sa fille Caroline (René Talbot) et son fils André Morand (Christine Boivin); sa petite-fille Rose-Marie et son arrière-petit-fils Jacob; sa belle-petite-fille Anne Lamoureux (son conjoint et leurs enfants); ses frères et sa sœur : Gilbert (Réjeanne Savard), Déliska (Denis Cantin), son frère jumeau Jules (Ginette Forest) et Jacques Morand; ses belles-sœurs : Simone et Monique Dallaire (feu Léo Bélanger); ses neveux, ses nièces, ses cousin(e)s, des ami(e)s très cher(ère)s dont la famille Siconnelly et la famille Breton ainsi que ses anciens collègues de travail du Collège O'Sullivan. Outre son épouse, il est parti rejoindre son frère Marcel (Noella Vallière). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du foyer Notre-Dame-de-Lourdes du 5ième étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504, ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédéeet nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.