TREMBLAY, Gaston



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gaston Tremblay, époux de feu madame Jeannine Thomassin. Il était le fils de de feu madame Isabelle Boies et de feu monsieur Gérard Tremblay. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratif :L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Marc (Wendy) et Danielle (Daniel Rochon) ; ses petits-enfants : Jean-Philippe, Catherine et Stéphanie, Matthew et Christine, Audrey et David ; ses arrière-petits-enfants : Jacob, Alecx et Tristan ; ses frères et soeurs : Yvan (Marcelle Auclair), Thérèse (Jean Boudreault), Jean-Guy, Marcel (Nicole Carpentier) et Roger (Andrée Simoneau) ; son beau-frère et sa belle-soeur : Jean-Marie Thomassin (Louisette Vachon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Mme Lorraine Bégin. Un remerciement spécial au Dre Breton et au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.