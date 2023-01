BRIE, Gemma Pomerleau



Au CHSLD de Cap St-Ignace, le 26 décembre 2022 à l’âge de 94 ans, est décédée Mme Gemma Pomerleau, Elle était l’épouse de feu M. Jean-Louis Brie et fille de feu M. Henri Pomerleau et de feu Mme Hélène Aubert. Elle était native de Sainte-Marguerite et demeurait autrefois à Sainte-Marie. La famille vous accueillera :de 10h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Jean-Marie Poulin), Jean-Yves (Isabelle Fabien), Jocelyn (Gisèle Lagrange) ainsi que Nicole; ses petits-enfants : sa filleule Marie-Ève et Sarah-Maude Poulin, Michaël Brie Deblois, Sébastien, Jonathan et Samuel Brie; ses arrière-petits-enfants : Laurie, Jade, Liliane, Clara et Nolan; ses frères et sœurs : feu Jeanne D’Arc (feu David Boulanger), feu Jean-Louis (Marie-Rose Fecteau), feu Joseph-Arthur (feu Alice Fradette), feu Élizabeth (feu Ernest Breton), feu Philibert (feu Jacqueline Trachy), Réjeanne (Jean-Paul Dumont), Henriette (feu Philibert Pouliot), Doris (feu Dominique Marcoux), feu Gisèle (Robert Lemelin), Antonine (Archille Paradis), Maurice (Louisette Bolduc), Yvon (Suzanne Blais) et Marielle (Gérard Sylvain); ses beaux-frères et sa belle-sœur : feu Jules (feu Thérèse Boulanger), feu Georgette (feu Jacques Bernier), feu Marin (feu Louiselle Cloutier) et Georges-Henri (Carmelle Matte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du CHSLD de Cap St-Ignace pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la La fondation québécoise du cancer, https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/ seraient appréciés.